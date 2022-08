Monreale, incendio in corso a Miccini

Monreale, incendio in corso a Miccini

Interessa il versante alto e basso della montagna, soccorsi in azione

MONREALE, 5 agosto – Momenti di grande apprensione per gli abitanti dell’area di Miccini a causa di un incendio che già da qualche ora imperversa sui due versanti della montagna.

Il rogo, di cui non si conosce ancora l’origine, ha aggredito una zona già in passato decine di volte presa di mira e soprattutto un’area piena di abitazioni. A causa del vento le fiamme si stanno propagando. Necessario l’intervento delle squadre della Protezione Civile, che è già in azione. Necessario pure l’intervento dei vigili del fuoco.

Seguiranno aggiornamenti