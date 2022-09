Buoni Spesa dal Comune: da lunedì al via le richieste

Quota fissa da mille euro e quota variabile da calcolare

MONREALE, 5 settembre – L’Area Promozione Sociale e territoriale del Comune di Monreale rende noto che a partire da lunedì si potrà presentare la domanda Buoni Spesa per i nuclei familiari più esposti a difficoltà socio–economiche.

A darne notizia l’assessore alla Solidarietà Sociale Sandro Russo. Il contributo economico verrà erogato sulla base dell’ultima dichiarazione ISEE o ISE corrente, e consisterà in una quota fissa pari a mille euro compatibilmente con le risorse economiche disponibili, una quota variabile calcolata in proporzione al numero dei componenti del nucleo familiare anagrafico , prevedendo inoltre che massimo il 60% del beneficio complessivo, sia destinato per l’estinzione di eventuali morosità relativamente a canone Idrico e Tari, e la restante parte venga erogata per l’acquisto di beni di prima necessità da effettuare presso esercizi commerciali accreditati;

Per procedere alla richiesta di erogazione del beneficio, bisognerà collegarsi su piattaforma telematica inserita sul sito istituzionale del Comune di Monreale https://www.comune.monreale.pa.it, mediante il sistema della tessera elettronica denominata “Gift Card”, strumento che si è dimostrato rapido ed efficace e demandare al successivo atto l’esatta determinazione dell’ammontare del buono spesa, sulla base del numero di domande pervenute, del numero dei componenti del nucleo familiare e sulla base dei fondi disponibili.