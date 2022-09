Strisce pedonali e segnaletica varia: tante strade si rifanno il look

Squadre di operai al lavoro a Monreale centro e frazioni. LE FOTO

MONREALE, 29 settembre – Un vero e proprio maquillage che riguarda gli attraversamenti stradali e la segnaletica in generale. Un restyling sulle strade di Monreale centro e delle frazioni. È quello che è stato effettuato in questi giorni dalle squadre di operai individuate dall’amministrazione comunale sotto il coordinamento di Danilo Violante, responsabile della segnaletica del comune.

Il lavoro è stato effettuato a seguito della direttiva dell’assessore al Traffico Paola Naimi, e delle disposizioni impartite dal Comando di Polizia Municipale.

Le strisce pedonali, e i vari stalli individuati, compresi quelli cosiddetti "H", hanno riguardato anche le frazioni di Villaciambra, Malpasso, Pioppo, la zona del cimitero, le strade nelle immediate vicinanze delle scuole cittadine (Morvillo, Guglielmo, liceo Basile, Antonio Veneziano, ma anche le vie Pio La Torre, discesa Garibaldi, via Biagio Giordano, piazzetta Vaglica, l’abbeveratoio, via Venero, via della Repubblica.

