Quel canneto che diventa una trappola per chi vi passa sotto

Rischio per motociclisti ed automobilisti nella traversa della circonvallazione attigua alla chiesa di Santa Teresa

MONREALE, 8 ottobre – Beccarsi un colpo in testa, anche se si indossa il casco, non fa certo piacere. Anche se la botta non è violenta e non determina un ricovero ospedaliero. È quella che si rischia di prendere se si passa con la moto dalla traversa lungo la circonvallazione, attigua alla chiesa di Santa Teresa.

Quel canneto, raffigurato in foto, oltre a non essere il massimo dal punto di vista estetico, ma fin qui transeat, costituisce certamente un pericolo per chi transita da quella strada. Soprattutto se ci si trovi in presenza di una giornata ventosa, che fa muovere quelle canne, rendendole simili a dei bastoni, dai quali bisogna guardarsi.

Il rischio di beccarsi un colpo diventa certezza se da quella strada si passa con una vettura, specie se più alta della media. In quel caso, però, il colpo non verrebbe assestato sulla testa, ma sulla carrozzeria, con probabili danni di natura economica.

Più di una volta abbiamo assistito alle scene appena descritte. Più di una volta abbiamo temuto che potesse finire male.

Ed allora la domanda sorge spontanea: perché non eliminare il pericolo, con un’operazione semplice e rapida, recidendo quelle canne? È la domanda che giriamo all’amministrazione comunale, nella fondata speranza che in tempi ragionevolmente brevi possa risolvere il problema.