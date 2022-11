Rifiuti, da oggi attivo il punto di raccolta mobile a piazzale Tricoli

Funzionerà dalle 6 alle 16. L'area sarà videosorvegliata

MONREALE, 4 novembre – I cittadini monrealesi, per un corretto conferimento dei rifiuti differenziati, potranno da oggi recarsi al punto mobile di piazzale Tricoli che si trova lungo la Circonvallazione di Monreale.

Lì troveranno gli operatori della Ditta Ecolandia che si occupa del servizio di Igiene urbana e raccolta per conto del Comune di Monreale, che riceveranno la frazione del giorno.

Lo rende noto il responsabile della stessa azienda Ecolandia Fabio Adimino, che da ieri ha già predisposto il servizio che da oggi e per tutti i giorni a venire, funzionerà dalle 6 del mattino alle 16, secondo il calendario allegato nella locandina pubblicata in basso. L’area, così come altri siti, sarà video sorvegliata. Tutti coloro che conferiranno rifiuti fuori orario indicato saranno sanzionati per abbandono illecito dei rifiuti.