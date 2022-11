Pioppo, volgono al termine gli interventi sulla strada per Casaboli

Efficace l'intervento degli operai della Forestale. LE FOTO

MONREALE, 5 novembre – Proseguono a ritmi serrati i lavori di sistemazione della strada che da Pioppo conduce a Casaboli. Efficace l'intervento degli operai della Forestale che hanno fornito un supporto decisivo per il definivo riefficentamento del tratto.

Nei giorni scorsi il comune aveva provveduto ad asfaltare la strada, che da tempo, ormai, versava in condizioni di degrado e soprattutto non garantiva più quelle condizioni di sicurezza, soprattutto ai mezzi. A seguito di un accordo tra il sindaco Alberto Arcidiacono e l'azienda Foreste, quindi, gli operai sono intervenuti per completare il sistema di drenaggio delle acque, realizzando una efficace massicciata a bordo strada, come mostrano le nostre foto.

Al termine dei lavori, inoltre, è previsto l'intervento a Valle Taio, per la messa in sicurezza del torrente, soprattutto in vista della stagione invernale.