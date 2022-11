Asili nido, a Monreale 78 posti gratuiti per bambini da 0 a 3 anni

L'assessore Russo: “Stiamo lavorando per arrivare a 100”

MONREALE, 29 novembre – L’amministrazione comunale, al fine di consolidare ed ampliare la rete dei servizi educativi in favore della prima infanzia e ridurre la soglia massima di partecipazione economica per le famiglie monrealesi, ha approvato una delibera che prevede la disponibilità di 78 posti gratuiti per bambini da 0 a 3 anni che frequentano asili nido comunali e privati.

“L’obiettivo - ha dichiarato l’assessore ai Servizi Sociali Sandro Russo - è quello di fornire opportunità educative per andare incontro alle esigenza delle famiglie e in particolare ai genitori che lavorano entrambi. Questo grande risultato ci consentirà di ottenere ancora più fondi da destinare allo 0-3 anni e di aumentare ancora i posti gratuiti disponibili stiamo lavorando per arrivare a 100 posti per il prossimo anno”.