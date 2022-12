Ecco il nuovo piano traffico del centro storico: entrerà in vigore per Santa Lucia

Di Verde: “Porterà dei benefici alla cittadinanza”

MONREALE, 9 dicembre – Da martedì 13 dicembre entrerà in vigore il nuovo piano della mobilità e traffico. Con le nuove disposizioni sarà invertito il senso di marcia in via Cappuccini e in via Roma, sarà adottato il doppio senso di marcia nella piazza Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra la Salita San Cristoforo e l’inizio della via Roma.

Sarà aperto al traffico veicolare anche l’inizio della via Dante. Pertanto, i veicoli provenienti dalla via Chiesa degli Agonizzanti potranno svoltare a destra per la via Dante o proseguire la loro marcia per la Salita Sant’Antonio. I veicoli che transiteranno per la via Dante proseguiranno la marcia nella Piazza Vittorio Emanuele, svoltando a sinistra (lato Bar Mirto) e potranno poi svoltare subito dopo a destra per raggiungere la via D’Acquisto. La notizia è stata resa nota dall’assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Di Verde, che ha fortemente voluto questa modifica al traffico.

“Il nuovo assetto della mobilità – ha dichiarato – porterà benefici alla cittadinanza e agli operatori turistici e commerciali, offrendo ai cittadini e visitatori diverse alternative per raggiungere il Centro Storico soprattutto in un periodo di grande affluenza turistica che ci auguriamo possa portare benefici economici per le attività. Nello stesso tempo siamo convinti che ne trarranno anche dei benefici i cittadini monrealesi che pur nel rispetto del patrimonio monumentale, potranno usufruire di un traffico veicolare più snello.

La revisione del piano di mobilità, dopo alcune settimane di osservazione, è stata condizionata dai lavori di riqualificazione dei quartieri Carmine e Ciambra.