Al via le iscrizioni per il centro aggregativo anziani nei locali adiacenti istituto Veneziano

L’assessore Sandro Russo: “Sono aperte le adesioni per il 2023”

MONREALE, 10 dicembre – Buone notizie dal Comune per gli anziani di Monreale. L’assessore alla Solidarietà Sociale Sandro Russo, ha firmato l’avviso pubblico per le iscrizioni di coloro che vogliono entrare a far parte del Centro aggregativo anziani di via Archimede, per l’anno 2023.

L’iscrizione e la partecipazione è consentita a tutti i cittadini anziani che risiedono nel territorio di Monreale che abbiano compiuto i 65 anni di età, compreso il coniuge convivente anche se non è anziano. La quota associativa è di 10 euro. Gli interessati potranno presentare istanza di iscrizione presso gli uffici della Solidarietà Sociale di via Venero numero 117 il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12.

Oltre alla domanda, dovrà essere allegata di fototessera e fotocopia del documento di identità . L’istanza dovrà pervenire entro il 31 gennaio del 2023 . “Siamo felici di poter condividere con i nostri cittadini – ha dichiarato Russo – questa bellissima notizia del centro aggregativo che ha la finalità principale di migliorare la qualità della vita degli iscritti che potranno essere coinvolti in attività che forniscano stimoli di carattere cognitivo, affettivo e relazionale per prevenire e contrastare forme di isolamento che purtroppo negli ultimi anni a causa del periodo pandemico hanno preso il sopravvento”.