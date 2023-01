Raccolta differenziata, Monreale sorride: il 2022 si chiude al 69,33%

Netto il miglioramento rispetto a un anno fa. Un risultato figlio di tanti importanti fattori

MONREALE, 4 gennaio – Si chiude nel migliore dei modi il 2022 del comune di Monreale sotto l’aspetto dello smaltimento dei rifiuti. Arriva, infatti, il dato ufficiale fornito dalla Regione che afferma che la cittadina normanna ha raggiunto la ragguardevole quota del 69,33%.

Su un totale di quasi 7.500 tonnellate, infatti, (7.424.831 chili, per la precisione) Monreale ne ha differenziate poco più di 5.100 (5.147.547 chili). Ne deriva che la quota residuale è di poco superiore alle 2.277 tonnellate (2.277.284 chili di rifiuti).

Un risultato che possiamo considerare figlio di tanti fattori: certamente della crescente attitudine della popolazione, che, dopo un percorso lungo, cominciato sotto la passata amministrazione e con una campagna di sensibilizzazione condotta, per lo più nelle scuole, sta maturando progressivamente la consapevolezza di quanto sia importante differenziare i rifiuti, per conferirne una quantità minore in discarica.

Chi segue, anche alla lontana, le vicende legate al difficile processo di smaltimento dei rifiuti, sa bene quante difficoltà ci siano in Sicilia per individuare siti idonei nei quali abbancare la spazzatura.

Ma non può essere sottaciuto il grande lavoro svolto dalla Ecolandia, la ditta che svolge il servizio di smaltimento per conto del comune, che grazie alla professionalità ed al senso di responsabilità dei suoi operatori e ad una sana gestione, svolge quotidianamente un’opera di grandissima importanza, contribuendo in maniera determinante al raggiungimento degli attuali risultati.

Va ricordato, in proposito, che non più tardi di due settimane fa il comune di Monreale è stato insignito del titolo di comune “riciclone” da Legambiente, nel corso di una cerimonia che si è svolta ai cantieri comunali della Zisa, proprio per i confortanti risultati legati agli obiettivi della raccolta differenziata.

Per il 2023, come afferma il responsabile del servizio, Fabio Adimino, l’obiettivo è quello di innalzare ancora la percentuale, per portare Monreale verso traguardi ancora più prestigiosi e condurlo verso percentuali degne di un paese civile di stampo europeo.

Soddisfatto il sindaco Alberto Arcidiacono, che si è complimentato con gli operatori della Ecolandia per l'importante traguardo raggiunto.