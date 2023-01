Hai una vecchia foto del cinema Imperia? Inviala al comune per una mostra

L'amministrazione comunale invita i cittadini a presentare vecchie immagini della struttura, in vista dell'orma imminente riapertura

MONREALE, 19 gennaio – Il comune rivolge un invito ai cittadini monrealesi in possesso di foto riguardanti il cine-teatro Imperia perchè gliele prestino per una mostra fotografica.

“I cittadini monrealesi – si legge in una nota – che hanno foto sul cine-teatro Imperia sono invitati a prestarle al Comune di Monreale per una mostra fotografica. L’iniziativa è stata ideata da sindaco Alberto Arcidiacono in vista della imminente apertura dello stesso cine teatro imperia, chiuso da oltre 30 anni. Le foto possono essere inviate alla mail: ufficiostampa@comune.monreale.pa.it o portarle anche in cartaceo presso la sede dell’ufficio in Corso Pietro Novelli (Ex ospedale Santa Caterina telefono 091.6564493 . Il materiale al termine della manifestazione verrà restituito”.