Come avviare una casa vacanze a Monreale nel 2023

Qualche utile consiglio per avviare un'attività imprenditoriale

Un fantastico borgo che dista solo 10 km da Palermo ed è diventato famoso a livello mondiale per la sua fantastica Cattedrale, dichiarata patrimonio UNESCO nel 2015. Insomma, chi non vorrebbe visitare un posto così?

Se sei di Monreale avrai sicuramente capito che stiamo parlando del tuo paese e, forse, stai anche pensando ad un business che potresti portare avanti senza spostarti da casa tua. Stiamo parlando della possibilità di avviare una casa vacanze a Monreale, per accogliere i turisti che vogliono perdersi per le vie del borgo ed ammirare la Cattedrale, le piazze ed anche il Monastero di San Benedetto.

Ebbene, aprire una casa vacanze a Monreale potrebbe essere la scelta giusta per te. In questo modo permetterai ai turisti di scoprire tutte le bellezze del tuo paese e, allo stesso tempo, potrai guadagnare dall’attività.

Ma come si avvia una casa vacanze a Monreale? Andiamo a scoprire tutte le informazioni che potrebbero servirti in questa guida.

Quali obblighi ci sono per aprire una casa vacanze a Monreale?

Prima di tutto dobbiamo chiarire se la tua idea diventerà o meno un progetto imprenditoriale. Infatti, molte persone che decidono di avviare una casa vacanze lo fanno esclusivamente per avere un’entrata extra.

Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui la persona ha la volontà di avviare una vera e propria attività imprenditoriale. È il tuo caso specifico? Allora vediamo nel dettaglio ciò che devi fare. Prima di tutto, con molta probabilità ti starai domandando se sono necessari degli step burocratici per farlo. Ebbene, la risposta è affermativa.

Infatti, se deciderai di avviare la tua casa vacanze come attività imprenditoriale, vale a dire come attività continuativa e professionale, magari pubblicizzandola online, dovrai aprire la Partita IVA. In poche parole, quando un’attività diventa, per l’appunto, continuativa e professionale, scatta l’obbligo di aprire la Partita IVA in Italia.

Attenzione però: non si tratta dell’unico obbligo che avrai avviando una casa vacanze. Infatti, quest’attività ti obbligherà anche ad iscriverti al Registro delle Imprese ed alla Camera di Commercio. Infine, dovrai inviare la SCIA, segnalazione certificata di inizio attività, per chiudere l’autorizzazione al tuo Comune di poter operare.

Attività abituale o saltuaria? Ecco come capirlo subito

Ma quando scatta l’obbligo di aprire la Partita IVA? Ora che hai scoperto che questa è indispensabile in caso di attività continuativa e professionale, ti starai sicuramente domandando cosa devi fare nel tuo caso specifico.

Ebbene, per non doverla aprire, dovrai rispettare contemporaneamente due condizioni:

non devi avere più di 3 case in affitto nello stesso Comune

devi affittare la tua casa esclusivamente in modo saltuario, quindi occasionalmente

Se hai dei dubbi su ciò che puoi o non puoi fare, ti consigliamo di parlarne con un commercialista, per scoprire nel dettaglio quali sono i tuoi obblighi.

Cosa non dovrebbe mai mancare nella tua casa vacanze?

Per garantire la migliore organizzazione possibile della tua casa vacanze, è importante che questa sia arredata al meglio. Insomma, ci sono alcuni oggetti che devono esserci per forza nella tua casa, come il kit da cucina, le pentole oppure l’aspirapolvere.

Oltre a questo, dobbiamo menzionare anche lenzuola, federe e cuscini in quanto la maggior parte delle persone non vuole portare la biancheria da letto in valigia quando parte per un viaggio.

Ora che hai avuto qualche dritta, non ti resta che iniziare la tua carriera imprenditoriale ed aprire la tua prima casa vacanze a Monreale.