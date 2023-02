Furbetti del parcheggio addio: da oggi scattano i controlli nelle zone blu

Prendono servizio i sette ausiliari dei parcheggi: scatteranno le contravvenzioni

MONREALE, 1 febbraio – Il mese scorso era stato affidato l'incarico alla Eco Tourist e ce ne eravamo occupati (leggi qui), oggi è avvenuta l'entrata in servizio suoi sette dei dipendenti. Da oggi, quindi, ci sarà vita dura per chi parcheggia “a sbafo” nelle cosiddette zone blu.

Con una determina sindacale, curata dal comandante della Polizia municipale, Luigi Marulli, il comune”sguinzaglia” per le strade i sette ausiliari dei parcheggi che, percorrendo l'asse viario principale della cittadina, avranno il compito di evitare le lunghe soste gratuite e di sanzionare chi non paga.

Una mossa, come conferma l'assessore al Traffico, Giuseppe Di Verde, che si pone come “un importante servizio al cittadino e che garantirà un ricambio di utenti nelle zone parcheggio”.

Gli ausiliari, che sono stati dotati di opportuno abbigliamento riconoscibile, tesserino di riconoscimento e determina sindacale d'incarico in tasca, andranno in giro con i blocchetti in mano e avranno il compito di elevare le contravvenzioni a chi parcheggerà la propria vettura nelle zone blu, senza pagare.

Le sanzioni saranno di 36 euro se la vettura esporrà un tagliando scaduto (con la riduzione del 30%, se il pagamento avverrà entro cinque giorni, scendendo, quindi, a 18,20 euro), di 42 euro, invece (con la riduzione 29,40) se il tagliando sarà del tutto assente.

Gli ausiliari, il cui contratto scade a luglio, opereranno nelle zone a più alta densità di aree interessate: piazza Vittorio Emanuele, via Venero, Canale e piazza Fedele, parcheggio Torres. E per il futuro il comune studia di affidare l'incarico dalla durata pluriennale. Insomma, la strada della sosta gratuita sembra definitivamente abbandonata.