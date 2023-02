Carabinieri, il maresciallo maggiore Dario Lo Cascio lascia la stazione di Pioppo

Andrà a comandare la Sezione Radiomobile di Carini

MONREALE, 13 febbraio – Era arrivato a comandare la stazione carabinieri di Pioppo, subentrando al collega Giuseppe D'Agostino, nel maggio del 2019. Da domani il maresciallo maggiore Dario Lo Cascio lascia il suo incarico per assumere il comando della Sezione Radiomobile di Carini.

46 anni, laureato in Giurisprudenza, Cavaliere della Repubblica, il maresciallo Lo Cascio, prima di guidare la stazione di Pioppo, ha comandato due stazioni in Calabria: quelle di San Roberto e Bruzzano Zeffirio e quella di Palazzo Adriano, in provincia di Palermo, prima di reggere il comando del Nucleo Radiomobile di Monreale. Lo Cascio, trasferendosi a Carini, lascia pertanto il Gruppo Monreale, dopo 16 anni di servizio, considerato che Carini appartiene al Gruppo Palermo.

A Pioppo la stazione sarà retta "in sede vacante" dal maresciallo Daniele Gambino, che finora ha svolto la funzione di vicecomendante, proprio al fianco di Lo Cascio.

Al maresciallo maggiore Dario Lo Cascio gli auguri di proficuo lavoro nella nuova sede dalla redazione di Monreale News.