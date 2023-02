Anps Monreale, consegnato attestato di benemerenza al socio Davide Migliore

Il giovane socio si è laureato campione del mondo di judo

MONREALE,15 febbraio – Si è tenuta questo pomeriggio presso la sede della sezione di Monreale dell’Associazione nazionale Polizia di Stato la cerimonia di consegna dell’attestato di benemerenza al socio Davide Migliore.

Davide Migliore ha ottenuto recentemente il titolo di campione del mondo di judo nella categoria 60 kg. Il giovane, socio sostenitore dell’Anps di Monreale, è guidato nella pratica sportiva dal padre e dall’allenatore e maestro Pietro Miranda. La gara, che ha disputato nella fase mondiale di judo per persone con disabilità, ha visto la sua affermazione al primo posto come campione del mondo nella categoria 60 kg. Già due anni fa il giovane sportivo si era laureato campione del mondo, evento che, come da pronostico, si è ripetuto grazie al talento di Davide che è riuscito a vincere tutte le gare disputate in Portogallo.

Alla manifestazione odierna, tra gli altri, hanno partecipato anche il primo dirigente, comandante del IV reparto volo della Polizia di Stato, Antonio Molinaro e il comandante della stazione carabinieri di Monreale, Antonio La Rocca insieme con diversi soci e simpatizzanti e una rappresentazione dell’associazione ‘’bmferraronewyorkcity’’ composta dai presidenti Belinda Ferraro e Maurizio Pezzati che hanno donato una spilla al giovane campione. Il presidente della sezione, Santo Gaziano, si è complimentato per i grandi successi ottenuti da Davide e intensa è stata la lettura della motivazione da parte del segretario economo, Francesca Mannino.

Particolarmente emozionato il giovane campione ha ringraziato l’Anps per il riconoscimento, il padre e tutti i presenti per l’affetto dimostrato. L’impegno nello sport e la condivisione dei valori che si legano indissolubilmente alla pratica sportiva rappresentano per l’Anps punti fondamentali all’interno del proprio sodalizio e il socio Davide Migliore che si impegna ogni giorno nella pratica sportiva rappresenta un grande esempio di impegno e lodevole abnegazione.