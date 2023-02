Riqualificazione dell'antivilla comunale, la giunta approva il progetto esecutivo

L'intervento rientra fra quelli finanziati con i fondi del Pnrr

MONREALE, 24 febbraio – Uno step ulteriore ed importante verso la realizzazione dei lavori di riqualificazione e sistemazione dell'antivilla comunale. A fornirlo è stata la giunta comunale che, con uno dei suoi ultimi atti, ha approvato in linea amministrativa il relativo progetto, uno dei cinque in programma a Monreale che verrà realizzato con i fondi del Pnrr.

La delibera costituisce una tappa di rilievo per un intervento finalizzato al miglioramento della qualità del decoro urbano ed incanala l'iter nei giusti binari, in attesa di step ulteriori. L'importo previsto per realizzare i lavori ammonta a poco più di 624 mila euro e servirà a coprire il costo dei lavori per la cui realizzazione è stato redatto un progetto dall'architetto Piero Albanese. L'intervento, come detto, rientra fra quelli finanziati all'interno del Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Palermo nella scorsa primavera che comprende anche quelli presentati da Comune di Monreale.

Va ricordato, in proposito che la cittadina normanna ha ottenuto il finanziamento di altri quattro interventi: il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile del Palazzo di Città (4,6 milioni di euro), il rifacimento della pavimentazione stradale e miglioramento del decoro urbano di via Roma,

piazzetta Vaglica, via Santa Maria la Nuova e via Agonizzanti (1,1 mln), la rifunzionalizzazione dell'impianto polivalente per la promozione di attività sportive riguardante i campi della Ranteria (1,1 mln) e la realizzazione del sistema integrato delle aree di sosta

a valle del centro storico, con realizzazione dell'impianto di risalita (2,5 mln).