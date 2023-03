Agrigento, applausi al gruppo folkloristico Trinacria Bedda alla ''Sagra del Mandorlo in Fiore''

Agrigento, applausi al gruppo folkloristico Trinacria Bedda alla ''Sagra del Mandorlo in Fiore''

Il sodalizio monrealese fra i gruppi provenienti da tutto il mondo per l’edizione numero 75 della rassegna

AGRIGENTO, 5 marzo – C’era anche il gruppo folkloristico Trinacria Bedda di Monreale alla 75° Sagra del Mandorlo in Fiore , che si è svolta ad Agrigento. Una manifestazione particolarmente legata alle tradizioni siciliane ma anche a quelle internazionali.

Più di 16 gruppi folkloristici provenienti da tutto il mondo che hanno sfilato in corteo per le vie della città dei Templi, proponendo il meglio delle loro sonorità. Nel pomeriggio, quindi, ogni gruppo si è esibito sul palco ricevendo molti consensi dal numeroso pubblico presente.

Il Gruppo Trinacria Bedda ha abbracciato calorosamente gli spettatori con "Cu ti Lu dissi ","La Tarantella della Zotta" rievocatrice dei carrettieri agricoli e la "Tarantella Ru Toccu" .

L'organizzatore Salvatore Carbone ha rilasciato un riconoscimento al monrealese per la partecipazione alla "Sagra del Mandorlo in fiore " e per i buoni risultati raggiunti.