Bonificata l'area ex baraccopoli di Grisì

L’assessore Giuliano: “Risultato importante per la salvaguardia del territorio grazie al lavoro di squadra”

MONREALE, 11 marzo – Dopo il tavolo di concertazione voluto dall’amministrazione comunale e grazie all'intervento tempestivo della ditta Ecolandia, coordinata dal responsabile del servizio Fabio Adimino e da Massimiliano Cangemi, è stata ripulita l’area ex baraccopoli che era diventata una zona di abbandono incontrollato in pieno centro urbano.

Lo rende noto l’assessore all’igiene urbana Antonella Giuliano che ha aggiunto in un suo messaggio “si chiude finalmente un cerchio e si dà seguito a quanto disposto nell'ultimo tavolo di concertazione avviato dal mio predecessore Pietro Siracusa - che ringrazio -,il sindaco Alberto Arcidiacono , il consigliere Giulio Mannino e Giovanni Palma per la collaborazione. Ma un grazie per il tempestivo intervento lo rivolgo alla ditta Ecolandia, coordinata dal responsabile del servizio Fabio Adimino e da Massimiliano Cangemi che hanno fatto un grande lavoro di bonifica dell’area che era diventata un'area di abbandono incontrollato in pieno centro urbano”.

L’assessore Giuliano invita la cittadinanza ad evitare di abbandonare i rifiuti su suolo e sottosuolo. “Chiunque violi tale divieto - ricorda l’assessore -sarà denunciato e multato. L’area bonificata da oggi sarà sottoposta a controlli repentini, pertanto chiunque verrà sorpreso a gettare rifiuti verrà segnalato alle competenti autorità”.