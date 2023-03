Centro aggregativo anziani, riaperto il termine per le iscrizioni

C'è tempo fino al 23 marzo

MONREALE, 13 marzo – L’assessore ai Servizi Sociali Sandro Russo, dà il via alla riapertura delle iscrizioni al centro aggregativo anziani per l'anno 2023.

Le iscrizioni e la partecipazione al centro aggregativo sono consentite a tutti i cittadini anziani residenti nel Comune di Monreale e che abbiano compiuto i 55 anni di età per le donne e 65 anni per gli uomini.

E' consentita l'iscrizione al centro anche al coniuge o convivente dell'iscritto anche se non anziano. La quota associativa è di 10 euro, se si tratta di coppia è di 16 euro.Tutti gli interessati potranno presentare istanza corredata da fotocopia di documento di identità e fotografia formato tessera, presso l'Ufficio di Servizio Sociale – Via Venero, 117 nei giorni: mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 23 marzo prossimo. Maggiori dettagli sul sito istituzionale del Comune https://www.comune.monreale.pa.it.