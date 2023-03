L’arcivescovo Isacchi accoglie gli studenti del Cpia al palazzo arcivescovile

Gli studenti hanno visitato con i docenti il palazzo e la biblioteca Torres

MONREALE, 31 marzo –Si è svolta nei giorni appena trascorsi la visita degli studenti della sede associata di Monreale del Cpia Palermo 2 all’arcivescovo di Monreale, Gualtiero Isacchi.

L’arcivescovo Gualtiero Isacchi ha, infatti, accolto gli studenti guidati dal dirigente della sede associata, Fabio Pipito’, dalla responsabile del plesso, Emanuela Ferraro, dai docenti presso il palazzo arcivescovile di Monreale. All’incontro dello scorso 13 febbraio in cui il vescovo aveva visitato la sede della scuola ha fatto seguito l’incontro presso la sede arcivescovile per far conoscere agli studenti i luoghi più importanti legati alla storia di Monreale e della sua Chiesa.

Gli studenti hanno così potuto conoscere da vicino le diverse attività portate avanti dalla curia arcivescovile e gli splendidi saloni del palazzo accolti nello studio dell’arcivescovo. La visita è poi proseguita presso la biblioteca Torres, fondata nel lontano 1591, all'interno del Seminario Arcivescovile di Monreale, per volontà di uno dei più grandi arcivescovi e mecenati della città normanna, il cardinale Ludovico II De Torres.

Quest’ultimo momento dell’incontro è stato guidato dal direttore della biblioteca Don Giuseppe Ruggirello, rettore del seminario arcivescovile, che ha guidato docenti e studenti nella visita della sede storica della biblioteca, illustrandone la storia. Si è trattato così per gli studenti del Cpia di un momento di altissimo valore che ha consentito di conoscere da vicino e direttamente luoghi preziosi che custodiscono la storia di Monreale grazie alla disponibilità ricevuta da monsignor Isacchi che la dirigenza scolastica ha fortemente ringraziato per questa accoglienza così calorosa.