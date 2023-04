Festa del Santissimo Crocifisso, al via la raccolta dei fondi

Festa del Santissimo Crocifisso, al via la raccolta dei fondi

Anche quest’anno se ne incarica l’associazione “Festeggiamenti 3 maggio monrealese”

MONREALE, 7 aprile – Si avvicina la festa del Santissimo Crocifisso e si rimette in moto la macchina organizzativa per garantire tutte le iniziative ludiche e folkloristiche, che fanno da cornice all’evento.

Da lunedì scorso l’associazione culturale “Festeggiamenti 3 maggio monrealese” ha avviato la raccolta dei contributi liberi e spontanei in collaborazione con l’amministrazione a guida Alberto Arcidiacono.

L'associazione fa presente a tutti i cittadini che quest'anno oltre ai tamburi, i fiori i tuselli e quant'altro, si farà carico di organizzare uno spettacolo di cabaret che si terrà il 28 aprile in piazza Guglielmo e dei giochi d'artificio che si svolgeranno durante i giorni della festa compresi quelli di piazza Spasimo e di piazza San Castrense.

A questo proposito, il comando vigili urbani rilascerà l’autorizzazione esclusivamente per lo lo svolgimento dei giochi pirotecnici al fuochista, che assumerà l'incarico da parte dell'associazione. Tutto questo al fine di evitare raccolte senza alcuna autorizzazione, cosi come disposto dal Comando dei Carabinieri e dal Comando della Polizia municipale.

L’associazione comunica che i contributi che i cittadini vorranno dare daranno la possibilità di ricevere apposita ricevuta, che potrà essere scaricata dalle tasse.

Come negli anni scorsi, dopo la festa, l'associazione, per una questione di trasparenza, fornirà rendiconto delle offerte libere e spontanee e di tutte le spese che verranno affrontate a tutte le autorità civili, militari, alla Curia e a tutti i cittadini, attraverso la pubblicazione di manifesti e comunicazione inviate alle testate giornalistiche locali. L'associazione, infine, coglie l'occasione per augurare a tutt una Santa e serena domenica di Pasqua.