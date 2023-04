San Martino delle Scale, un albero cade sulla Sp57: via agli interventi per la rimozione

L’albero ha ceduto alle raffiche di vento

MONREALE, 16 aprile – Un grosso albero cade sulla Sp57, ostruendo tutta la carreggiata rendendo impossibile la circolazione. È successo stamattina, nella frazione di San Martino delle Scale, tanto che è stato necessario l’intervento degli addetti ai lavori per la sua rimozione.

L'albero ha ceduto alle raffiche di vento. Fortunatamente non si registrano nè danni a persone nè a mezzi. La strada è rimasta chiusa per qualche ora.

Gli interventi sono avvenuti su segnalazione del comitato San Martino. La protezione civile comunale con Alessandro Maenza, coordinata dall' assessore Giuseppe Di Verde, dal geometra Filippo Modica, è intervenuta per il taglio dell’albero oramai secco. Con l'ausilio della locale Forestale sono stati 5 gli alberi eliminati, oramai pendenti sulla strada. Presenti anche i carabinieri.

Previsto nei prossimi giorni un tavolo tecnico congiunto con la città metropolitana, poiché la zona e piena di insidie proprio causa alberatura scomposta. La viabilità adesso è stata ripristinata regolarmente.