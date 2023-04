San Martino delle Scale, posta abbandonata per strada: protestano gli utenti

Ci sono anche gli avvisi di pagamento della Tari. Il comune avvia una verifica

MONREALE, 20 aprile – Sono diverse decine le lettere che sono state ritrovate per terra, la settimana scorsa, lasciate sul ciglio della strada a San Martino delle Scale.

Un disagio che ha coinvolto diversi utenti: nel caso specifico i residenti di via Esterna Monte Caputo, che hanno trovato un mucchio di posta per terra. Ma c'è anche chi si ritrovato la propria nella cassetta di posta altrui. Ma lo stesso disservizio è accaduto in via Esterna Valle Cuba.

La posta lasciata per strada conteneva gli avvisi di pagamento della Tari 2023, un servizio di smistamento che il comune di Monreale ha affidato a una compagnia privata.

Intanto sono fioccate le proteste dei cittadini. L'altro giorno lo sfogo sui social di una residente: "Ho trovate 12 buste. Il giorno dopo altre. Le ho distribuite io in zona mia, perchè conoscevo alcuni cognomi. Invece la mia era nella cassetta postale di una vicina. È vergognoso: tantissimi residenti si stanno lamentando. Da circa 35 anni persiste lo stesso problema ed è grave, direi vergognoso". Un altro dice di "non aver ancora ricevuto la posta e chiede se qualcuno l'abbia trovata".

Intanto l'Ufficio Tributi ha avviato delle verifiche. "In alcune zone - si legge nella nota - spesso prive di cassette idonee, vengono segnalati disservizi in merito al regolare recapito dei bollettini Tari.

Immediatamente la Sezione Tributi dell'Ente si è recata nei luoghi del disservizio segnalato ed in collaborazione con la ditta appaltatrice del servizio si è concordato che in tutte le residenze ove non sono state istallate cassette postali non idonee, senza cognomi o addirittura inutilizzabili, si procederà, così come prevede il servizio postale universale a restituire all'ufficio preposto le bollette.

Tutti i cittadini avranno comune la possibilità di avere recapitate le bollette comunicando all'indirizzo mail tassarifiuti@comune.monreale.pa.it il proprio indirizzo di posta elettronica personale o potranno scaricare le stesse direttamente sul sito internet del comune www.comune.monreale.pa.it nell'apposita sezione servizi on line al cittadino - potale del contribuente ove si accederà alla propria area riservata mediante la propria identità elettronica personale Spid”.