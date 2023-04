Santissimo Crocifisso, una galleria di luci allestita in via Roma

Accompagnerà la processione da piazzetta Arancio fino all’ingresso di piazza Vittorio Emanuele

MONREALE, 25 aprile – Sarà una vera e propria galleria di luci quella che accompagnerà il passaggio del Santissimo Crocifisso da piazzetta Arancio fino all’ingresso di piazza Vittorio Emanuele. Le particolari luminarie sono state montate a partire da ieri.

Quest’anno, come testimonia la nostra foto e come possono vedere tutti coloro che passano da via Roma, l’illuminazione avrà l’aspetto di una vera propria galleria sotto la quale la cittadinanza potrà passeggiare con la sensazione di essere coperta e protetta da luci di vario colore. Certamente, c’è scommetterci un bell’effetto scenico, che promette di incantare i monrealesi nei giorni tanto attesi della festa.

“Avevo detto che ci sarebbe stata una sorpresa – afferma il presidente dell’associazione Festeggiamenti 3 maggio monrealese, Totò Modica – e mi sembra che sia una bella sorpresa”.

In questi giorni gli addetti della ditta incaricata stanno finendo il montaggio delle luminarie, poi il giorno 28 aprile avverrà l’inaugurazione dell’impianto con l’accensione, lungo tutte le vie cittadine, in modo da dare il via ufficiale alle iniziative legate all’edizione numero 397 dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso.