Anziani nel mirino di zingari e accattoni, i carabinieri raccomandano: ''Segnalate immediatamente''

Soltanto un intervento rapido delle forze dell’ordine può garantire la sicurezza

MONREALE, 25 aprile – Segnalare con immediatezza, rivolgendosi all’Arma. È questo l’appello che i carabinieri di Monreale lanciano ai cittadini che dovessero riscontrare la presenza di zingari o di gente dedita all’accattonaggio intenta a compiere attività di disturbo alla popolazione, finalizzata ad azioni predatorie.

Soltanto un intervento rapido delle forze dell’ordine può rendere difficile la vita di chi è dedito ad una condotta comportamentale distante dalle regole.

L’occasione la forniscono alcuni episodi verificatisi negli ultimi giorni, che hanno visto dei cittadini seguiti per strada da zingari o accattoni vari, con intenzioni per nulla amichevoli. L’obiettivo, come è facile intuire, è quello di individuare persone anziane, deboli nel fisico e nello spirito, alle quali è facile sottrarre eventualmente il borsellino o altri oggetti personali.

Lungi dal voler passare per discriminatori nei confronti di questa gente appartenente a varie etnie, spiace dover constatare come, purtroppo, la loro condotta mal si coniughi con il vivere civile. Anche perchè non sono pochi i casi che le cronache ci hanno spesso proposto e gli episodi a seguito dei quali tanta gente ha fatto le spese della loro presenza.

In molte circostanze, soprattutto nei pressi delle chiese, dove avvengono nella maggior parte dei casi questi episodi, l'intervento degli uomini dell'Arma, chiamati prontamente, si è rivelato efficace. Tutto ciò, ovviamente, a patto che le forze dell'ordine vengano avvisate con immediatezza.

Non tirare fuori il portafogli o le chiavi di casa in presenza di zingari è uno dei consigli base che è facile fornire. Ma i carabinieri vanno oltre e ribadiscono: "Soltanto una segnalazione immediata può facilitare il nostro intervento. Se invece non ci arriva alcuna segnalazione il contributo che possiamo fornire si riduce sensibilmente".

Anche in questo caso una proficua e fattiva collaborazione fra cittadini e forze dell’ordine può contribuire alla risoluzione di un problema di sicurezza che affligge, purtroppo, anche la nostra comunità.