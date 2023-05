Monreale, donna di 88 anni cade dalle scale e muore

E' successo stamattina in via Termini

MONREALE, 10 maggio – Una donna di 88 anni, Rosa Maria Fiore, è morta cadendo dalle scale nella propria abitazione in via Termini, a Monreale.

Il corpo è stato trovato dai vigili del fuoco, chiamati dai parenti che non riuscivano a contattare l’anziana. I sanitari del 118 non hanno potuto che constatare il decesso. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri. La salma sarà restituita ai familiari per celebrare i funerali.

(fonte: LiveSicilia)