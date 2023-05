Riccardo Oddo riconfermato nel nuovo coordinamento regionale di Anci giovani Sicilia

Diverse le tematiche poste all'attenzione dell'organismo

MONREALE, 11 maggio – Nella giornata di ieri si è insediato il nuovo coordinamento regionale di Anci giovani Sicilia, l'organismo in cui Riccardo Oddo, già componente, è stato riconfermato.

Il coordinamento si propone come valido strumento di confronto con le varie amministrazioni comunali del territorio siciliano e nazionale ed un ottimo mezzo di formazione amministrativa e politica. Durante l’ordine dei lavori si è discusso dei vari problemi che attanagliano i territori siciliani, dalle strade sempre più dissestate e i problemi sulla sanità e la formazione. A tal punto, il vicepresidente Riccardo Oddo, dopo aver fatto gli auguri di buon lavoro al nuovo coordinatore Luciano Marino, ha espresso di porre l' attenzione sulla questione annosa dell’assistenza all’autonomia e comunicazione che ogni anno mette in difficoltà le amministrazioni comunali, ma soprattutto le famiglie e i ragazzi che necessitano di questo servizio che è un diritto dell’alunno con disabilità.

Oddo ha chiesto di intervenire a livello nazionale con delle norme che tutelino questo diritto. Infine si è congratulato con il Consiglio comunale di Corleone per l’importante e coraggioso atto approvato il 9 maggio che riguarda l’allontanamento del figlio di Totò Riina dal Comune di Corleone.