Monreale, due persone denunciate per maltrattamento di animali

Un cane era stato ritrovato chiuso in un sacco, dopo essere stato lanciato quando era ancora vivo

MONREALE, 13 maggio – Due persone, delle quali non si conoscono al momento le generalità, sono state denunciate alla Polizia per maltrattamento di animali da un gruppo di animalisti di Monreale, dopo il ritrovamento di un cucciolo di cane gettato in un sacco della spazzatura, mentre era ancora vivo.

Il cane, in gravissime condizioni di salute e gravemente ferito, era chiuso in un sacco, contenente anche un abito da sposa. Presentava numerose fratture forse causate dal lancio dell'animale immobilizzato con dei lacci. Astro - così è stato chiamato dai volontari di zona che l'hanno soccorso - è stato ricoverato in una clinica veterinaria, mostrando, fortunatamente, dopo giorni di cure, lievi segni di miglioramento e riuscendo anche a consumare del cibo.

Nelle ultime ore erano cominciati a sorgere dei sospetti su chi ha commesso l’atto di violenza che hanno portato a sporgere denuncia alle autorità competenti. Intento è partita una gara di solidarietà per sostenere le spese cliniche per curare Astro. Nel territorio di Altofonte e Monreale è possibile chiedere all'associazione Coda Amica informazioni su come potere contribuire alla raccolta fondi.