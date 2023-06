Anniversario Arma dei Carabinieri, gli auguri di Marco Intravaia

In occasione dei 209 anni dalla fondazione dell'Arma arrivano gli auguri del deputato regionale, componente della Commissione Regionale Antimafia

PALERMO, 5 giugno – In occasione del 209esimo anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri arrivano gli auguri del deputato regionale di Fratelli d’Italia Marco Intravaia, componente della Commissione Regionale Antimafia.

''L’Arma dei Carabinieri compie 209 anni. In questi oltre due secoli di storia è sempre stata a servizio degli italiani, nella quotidianità e nei momenti più drammatici. Dalle Alpi a Lampedusa, così come nelle tante missioni internazionali, la Benemerita ha sempre prestato la sua opera in difesa della Nazione, dei suoi valori e della sua sicurezza, interna ed esterna. “Fedele nei secoli”, mai motto fu più adeguato. Rivolgo i miei auguri a tutti i Carabinieri di ogni ordine e grado, ovunque si trovino in patria o all’estero, e alle loro famiglie''.

Questo l’augurio del deputato regionale di Fratelli d’Italia Marco Intravaia, rivolto a tutta l’Arma, e ai familiari, ovunque impegnata nei confini nazionali o all’estero.