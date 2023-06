Monreale, piano di pulizia straordinaria su tutto il territorio comunale

Impegnate tutte le forze. Giuliano: “Garantire il decoro urbano”

MONREALE, 19 giugno – In vista dell’inoltrarsi della stagione estiva l’amministrazione comunale in sinergia con la ditta Ecolandia ha programmato una serie di interventi straordinari che hanno preso il via stamattina con i lavori di scerbamento su diverse zone del territorio.

Lo rende noto l'assessore alla Gestione rifiuti, Verde Pubblico e Decoro urbano Antonella Giuliano. Gli interventi programmati per questa settimana interesseranno le suddette vie: Circonvallazione, piazzale Candido e vie limitrofe fino alla via Benedetto d'Acquisto. “Tutte le squadre sono al lavoro – dichiara l’assessore Giuliano – per garantire la pulizia delle aree delle pertinenze comunali oltre che il per decoro urbano ma principalmente per la sicurezza della viabilità. La programmazione continua e contiamo di intervenire su tutte le zone del territorio, come al centro quanto alle periferie e le frazioni”.

Per questi interventi è stata coinvolta una ditta esterna che si occuperà della Circonvallazione e della via Regione Siciliana. Inoltre, il personale della ditta Ecolandia coordinato dal responsabile del servizio Fabio Adimino interverrà su piazzale Candido . A supporto sono impegnati anche gli operatori del settore ville e giardini coordinati dal dipendente comunale Ninni Di Salvo che si stanno occupando degli interventi di pulizia straordinaria della Via Benedetto D’Acquisto.