Monreale, prosegue l'azione di bonifica da erbacce e sterpaglie

L'azione è condotta dagli operai della Ecolandia

MONREALE, 20 giugno – Prosegue a ritmo serrato l'opera di bonifica della aree di Monreale caratterizzate da vegetazione spontanea in esubero, che determina varie situazioni di degrado e di sporcizia.

Già da alcuni giorni, su disposizione dell'assessore ai Servizi Ambientali, Antonella Giuliano, gli operai della ditta Ecolandia stanno passando al setaccio diverse aree cittadine allo scopo di liberarle da erbacce e sterpaglie che, soprattutto in questo periodo inizio estate, possono diventare ricettacolo di topi e zecche. Senza contare che le erbacce, specie se secche, possono facilmente diventare una valida miccia in situazioni di incendi.

Dopo la zona di via Togliatti e della via Regione Siciliana, quella nei pressi del Cres nella parte alta della città, oggi è stata la volta di via CP1 e via CP2, zona Case Popolari e piazzale Candido, dove le sterpaglie proliferano.

L'azione proseguirà anche nei prosimii giorni con la bonifica di altre aree cittadine.