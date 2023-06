Rifiuti a Monreale, la Cisl: ''Prima l'aumento delle ore del personale in servizio e poi nuove assunzioni''

Il sindacato chiede un incontro all'amministrazione comunale alla vigilia del passaggio all'affidamento settennale

MONREALE, 20 giugno – Un incontro urgente con l'amministrazione comunale per verificare se ci sia stato pieno rispetto degli accordi sindacali sottoscritti in materia di incremento orario per i lavoratori e di assunzioni di nuovo personale.

Lo chiede la Cisl, in un momento di grande fermento per quel che riguarda il settore del servizio di smaltimento dei rifiuti, alla vigilia, ormai prossima, del cambio della gestione, quando in pratica si dovrebbe insediare la ditta che se ne occuperà per i prossimi sette anni.

Sul tavolo della discussione c'è un argomento che già qualche tempo fa era stato trattato e che prevedeva l'aumento delle ore di lavoro per il personale in servizio che ha prestato la propria opera nella ditta Ecolandia, che finora ha gestito lo smaltimento per conto del Comune.

Le ore, da quello che si apprende, sarebbero dovute aumentare per gli addetti con il progressivo pensionamento di tutto il personale che ha via via esaurito la propria vita lavorativa, consentendo agli impiegati in servizio di raggiungere il tempo pieno.

Una pratica che potrebbe essere stata elusa, con l'assunzione di altro personale che di fatto ha impedito l'innalzamento orario delgli impiegati già in servizio.

“Abbiamo chiesto un incontro all'amministrazione comunale, spiega Alessandro Miranda della Cisl provinciale – per verificare che siano stati rispettati gli accordi stipulati dalle parti. Nostra intenzione è quella di tutelare i dipendenti in servizio e poi, ma soltanto poi, valutare la possibilità di procedere a nuove assunzioni”.