Pubblicato l’avviso per la democrazia partecipata: scade il 10 agosto

Pubblicato l’avviso per la democrazia partecipata: scade il 10 agosto

L'assessore Lo Verso: “La cittadinanza è chiamata a scegliere come spendere i soldi del bilancio comunale

MONREALE, 10 luglio – Come MonrealeNews aveva anticipato qualche giorno fa (leggi qui l'articolo), è’ stato pubblicato l’avviso pubblico che obbliga il Comune a destinare almeno il 2 per cento delle somme trasferite dalla Regione Siciliana per la Democrazia Partecipata.

Ciò al fine di coinvolgere la cittadinanza nella scelta di azioni d’interesse comune. Nel 2019 il Consiglio comunale aveva approvato un nuovo regolamento sulla democrazia partecipata che disciplina le modalità di attivazione di questa consultazione pubblica.

A renderlo noto l’assessore agli Istituti di partecipazione democratica Fabrizio Lo Verso che ha dichiarato: “l’avviso pubblico è rivolto a tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni di età, residenti nel Comune di Monreale, nonché tutti gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale e/o operativa nel territorio comunale”.

Le proposte dell’amministrazione Arcidiacono riguardano: l’acquisto di un maxischermo per il nuovo “Ex Cine Teatro Imperia” ,arredo urbano; Creazione Museo “Teatro dei Pupi Siciliani”; acquisto e piantumazione di piante e alberi nelle vie da posizionare nelle piazze e nei giardini della città; acquisto di strumentazione per la biblioteca comunale. “Per noi è fondamentale favorire la partecipazione di tutti i cittadini e le associazioni alla nostra azione amministrativa – dichiarano il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore Fabrizio Lo Verso -per tale motivo, quest’anno abbiamo raccolto diverse segnalazioni e le abbiamo volute inserire nella consultazione. Tutte le azioni proposte puntano a migliore l’aspetto e il livello culturale della nostra città e molte di queste permetterebbero all’amministrazione di integrare gli interventi già avviati.

Siamo contenti inoltre che, in seguito alla fuoriuscita del dissesto, siamo riusciti a rispettare i termini previsti dalla legge”. La preferenza dovrà essere espressa utilizzando l’apposito modello allegato all’avviso, scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente o ritirato presso l’Ufficio di Protocollo del Comune, in Piazza Vittorio Emanuele. Il modulo, debitamente compilato, dovrà pervenire al Comune di Monreale mediante posta elettronica al seguente indirizzo comune.monreale@pec.it o consegnato a mano all’ufficio protocollo, entro e non oltre il 10 agosto 2023.