Chiusura pomeridiana degli uffici comunali, nessun privilegio per i dipendenti

Il sindaco Alberto Arcidiacono fa chiarezza sulla questione

MONREALE, 20 luglio – Dopo la pubblicazione della notizia della chiusura pomeridiana di diversi uffici comunali, da parte delle testate locali, dovuta alle altissime temperature di questi giorni, dopo la ricezione di una comunicazione ufficiale dell’amministrazione comunale, quest’ultima tiene a fare una precisazione.

La pubblicazione, infatti, aveva sollevato diverse reazioni di cittadini che, probabilmente, non hanno visto di buon occhio la scelta.

“Ritengo doveroso – fa sapere adesso il sindaco Alberto Arcidiacono – fornire qualche precisazione, attraverso questa breve nota. Ai dipendenti comunali non sono state risparmiate ore, bensì è stato spostato il giorno di ricevimento pomeridiano del pubblico e questo per evitare che i fruitori rimanessero in attesa, nelle ore piu’ calde. Tutti i servizi sono stati garantiti senza che nessuno si risparmiasse.

Ognuno commette errori, soprattutto il sindaco – afferma ancora il primo cittadino – ma ai dipendenti questa volta nulla si può rimproverare, ritengo utile questo chiarimento proprio per dimostrare che nessun privilegio è stato al centro di questa vicenda ma soltanto un comunicato probabilmente poco esaustivo”.