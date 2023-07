Incendio in corso a San Martino: aiuti in azione

Canadair in azione e alcune abitazioni evacuate

MONREALE, 24 luglio –È in corso da stanotte un grave incendio a San Martino che sta provocando forti disagi e alta pericolosità.

Sono già in azione le forze di protezione civile e canadair sono in azione costantemente per arginare il pericolo. A bruciare sotto il Castellaccio il retro della montagna sul versante di San Martino, ma il forte vento di scirocco non agevola la situazione facendo rilevare più fronti.

Anche quest’oggi le temperature sono abbastanza elevate, per questo la protezione civile ha fatto attivare ai sindaci le procedure dei piani d’emergenza comunali. Diversi problemi sono stati riscontrati alle linee telefoniche con disagi anche alle linee cellulari e ieri registrati in alcune zone del territorio black out elettrici. In azione tre elicotteri e un canadair da stamattina in azione costante.

Seguiranno aggiornamenti