Protezione civile, emanata nuova allerta rischio incendi per domani

Il livello rosso di attenzione interesserà le province di Palermo, Trapani, Messina, Catania, Enna e Siracusa

MONREALE, 24 luglio – Il promontorio di matrice sub-tropicale, ancora presente sul Mediterraneo centrale, contribuirà oggi ad inviare, sulle regioni centro-meridionali, un’ulteriore massa d’aria calda, che porterà le temperature a raggiungere valori decisamente molto elevati.

Domani, I’avvicinamento da ovest di un esteso asse di saccatura farà retrocedere il promontorio nord-africano verso sud, incoraggiando l'ingresso di correnti nord-occidentali e un deciso calo delle temperature, specie dal pomeriggio.

In Sicilia è stata diramata allerta per alto rischio incendi per l’intera giornata di domani. Il livello rosso di attenzione interesserà le province di Palermo, Trapani, Messina, Catania, Enna e Siracusa; per le restanti province il livello è di preallerta.