Incendio a Romitello, gruppi scout messi in salvo dai carabinieri

All’avvistamento dei primi focolai i capi Scout hanno immediatamente chiamato i Carabinieri di Borgetto

BORGETTO, 25 luglio- Ieri grande paura sulle montagne di Romitello ( monte Gradara) dove i ragazzi del gruppo scout San Benedetto Monreale I° e Palermo I° sono stati tratti in salvo dai Carabinieri della stazione di Borgetto e dai due capi scout della squadra Monreale I° che tenevano sotto controllo la situazione dei vari focolai attivi nella zona.

Nel momento in cui la situazione è peggiorata, i capi Scout hanno immediatamente chiamato i Carabinieri di Borgetto, che sono intervenuti prontamente non curanti del pericolo che avrebbero corso, hanno messo a disposizione le proprie auto di servizio portando in salvo tutti e 21 ragazzi e 2 capi Scout che si trovavano nell'area attrezzata su Monte Gradara e i 2 sacerdoti presenti nella zona del Santuario di Romitello. Se non fosse stato per la loro tempestività e coraggio i ragazzi sarebbero rimasti bloccati tra le fiamme con gravi conseguenze.

Invece tutto si è risolto solo con tanta paura e qualche lacrima quando sono arrivati i genitori a recuperare i ragazzi che nel frattempo erano stati portati al sicuro dai carabinieri di Borgetto al bivio di Romitello e lì dove hanno potuti riabbracciare i propri cari. I ragazzi e le famiglie hanno rivolto un sentito ringraziamento ai Carabinieri di Borgetto e la collaborazione del Corpo Forestale.