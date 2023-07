Intravaia: ''Schifani chieda lo stato di emergenza al governo nazionale''

L’intera regione è in ginocchio

PALERMO, 25 luglio- Mi rivolgo al presidente della RegioneRenato Schifani, affinché chieda al Governo nazionale la dichiarazione di stato di emergenza, a seguito dei disastrosi incendi che stanno divorando tutta la Sicilia. Già si sono mosse in questa direzione alcune regioni del Nord, come la Lombardia.

L’azione scellerata di veri e propri criminali sta mettendo in ginocchio l’intera regione, gli uomini impegnati contro gli incendi stanno dando il massimo, ma è chiaro che non si era pronti ad affrontare un tale azione criminosa che ha disseminato di roghi l’intera Sicilia. Dispiace constatarlo, ma il sistema non ha retto. A causa del forte vento di stamattina sono stati pochi i canadair in azione e insufficienti squadre sul territorio. Il sistema è andato in palese sofferenza.

Sono tantissime le famiglie sfollate, cui esprimo piena solidarietà, e sono molto dispiaciuto per la signora deceduta a San Martino delle Scale, perché non è stato possibile raggiungerla con l’ambulanza per trasportarla in ospedale. Alla famiglia esprimo le mie più sincere condoglianze.

Sono ancora tutti da computare i danni economici: alle colture, al patrimonio boschivo e alle infrastrutture. Certamente l’iniziativa più immediata a disposizione del Governo regionale è chiedere immediatamente lo stato di emergenza”.

Il deputato regionale di FdI Marco Intravaia si è appellato al Governo regionale affinchè chieda al Governo nazionale la dichiarazione dello stato di emergenza, per affrontare gli ingenti danni creati dagli incendi di queste ore