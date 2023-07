''Chiederemo domani al governo lo stato di emergenza''

Dichiareremo domattina lo stato di calamità

PALERMO, 25 luglio- “Gli incendi in più parti della Sicilia stanno mettendo a rischio centri abitati e distruggendo ettari di macchia mediterranea, soprattutto fra Palermo e Catania”.

Lo ha dichiarato il presidente della regione Renato Schifani.

“Ho convocato per domani mattina una seduta di giunta straordinaria - ha concluso il presidente - per dichiarare lo stato di calamità e chiedere al governo nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza per l’Isola”.