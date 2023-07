Incendi, il governo ha messo in campo tutte le forze di cui dispone

Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, affida ai social le sue dichiarazioni: ''Polizia e magistratura sono a lavoro per scoprire gli autori degli incendi dolosi''

ROMA, 27 luglio- Gli incendi e i disastri meteorologici degli ultimi giorni stanno mettendo a dura prova l’Italia. Il Governo ha perciò messo in campo tutti i mezzi di cui dispone.

''Stiamo istruendo le richieste di stato di emergenza - ha dichiarato il premier- avanzate dalle Regioni colpite per deliberare le prime risorse. Siamo al lavoro per dare risposte immediate ed efficaci”

Il governo è impegnato nelle assunzioni nei reparti del soccorso e già nella prossima legge di bilancio sono previste somme da dedicare al rinforzo dei velivoli antincendio. L’obiettivo di medio termine per il governo è quello di varare un grande piano di intervento idrogeologico, superando la logica del passato fatta di interventi frammentati.