Una poiana ferita catturata stamattina a Monreale

L’hanno presa i volontari della Overland. Riceverà le cure per poi essere rimessa in libertà

MONREALE, 1 agosto – Saranno stati probabilmente gli effetti nefasti dei recenti incendi che l’hanno portata ad avvicinarsi alla strada, perchè ferita. Fatto sta che una poiana, stamattina è stata catturata stamattina dai volontari di Protezione Civile dell’associazione Overland.

Il volatile si è fatto prendere senza eccessiva fatica in via Regione Siciliana, poco sopra l’edificio del Cres. Non riusciva a volare come era abituata a fare perché presentava qualche problema ad un’ala, “ricordo”, con ogni probabilità delle traversie dei giorni scorsi.

La poiana è stata catturata e quindi consegnata al comando forestale di via Ugo la Malfa, che l’ha presa in custodia per poi essere trasferita al centro specializzato ornitologico di Ficuzza, dove riceverà tutte le cure necessarie e dove sarà successivamente rimessa in libertà quando avrò riacquistato la piena funzionalità dell’ala ferita.