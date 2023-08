Incendi dolosi, pali della luce danneggiati sulla strada per San Martino

Il Comune sollecita la sostituzione di quelli pericolanti

MONREALE, 19 agosto – Sono diversi i pali della pubblica illuminazione pericolanti lungo via Regione siciliana. Le precarie condizioni della palificazione delle reti elettriche sono state causate dall'incendio dello scorso luglio, infatti, i pali sono rimasti danneggiati a seguito delle fiamme che hanno percorso la montagna adiacente.

Una condizione che rappresenta un rischio per l’incolumità nei confronti di mezzi e persone. Già nelle scorse settimane, nella frazione di Pioppo, è stato scampato il pericolo per la caduta di un palo: il tratto della strada Provinciale è stato chiuso al transito per eseguire i lavori di messa in sicurezza.

Al riguardo l’amministrazione comunale spiega di aver “sollecitato il completamento della sostituzione dei pali rimasti inclinati. Nelle settimane scorse l'Ente preposto ha iniziato l'intervento".