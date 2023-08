Estate Monrealese, risate fragorose ieri sera con Giovanni Cacioppo

Apprezzato lo show del comico gelese a piazza Guglielmo

MONREALE, 20 agosto – Poco più di un’ora di risate, abbondanti e fragorose. Tanto è durato ieri sera lo show di Giovanni Cacioppo in piazza Guglielmo, inserito nel cartellone dell’estate monrealese, che ha polarizzato l’attenzione della serata.

Il 58enne comico di Gela non ha tradito le attese, divertendo il pubblico monrealese con il suo lungo monologo. Cacioppo, noto al grande pubblico per la brillante partecipazione a popolari trasmissioni tv come, tra le altre, Zelig, Colorado e Made in Sud, ha puntato ancora una volta, e con ottimi risultati, sulle abitudini, sui pregi e i difetti dei siciliani, mettendo a nudo situazioni e costumi, brillantemente esasperandoli, ovviamente, che caratterizzano la vita della popolazione isolana, specie se rapportata con quella dei settentrionali.

Monreale ha risposto bene, affollando piazza Guglielmo e soprattutto divertendosi ed applaudendo in maniera convinta alla battute del comico, per una bella serata, che, nonostante il gran caldo, è riuscita benissimo.