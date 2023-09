Traffico cittadino, il comune corre ai ripari

Avviato un tavolo tecnico per alleggerire la viabilità congestionata di questi giorni

MONREALE, 15 settembre – Dopo i grossi problemi emersi in questi giorni, in coincidenza con la riapertura dell’anno scolastico, l’amministrazione comunale lavora per trovare soluzioni, anche in via temporanea, con l’obiettivo di rendere più snello il traffico cittadino, particolarmente congestionato nell’ultimo periodo.

Oggi L’assessore alla Polizia Municipale, Giuseppe Di Verde e il comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli hanno incontrato i rappresentanti delle ditte che stanno eseguendo i lavori nel quartiere Carmine e in via Cappuccini, avviando un tavolo tecnico ,che ha come obiettivo quello dell’apertura immediata di alcune zone. Dopo alcuni sopralluoghi, il Comando dei vigili ha predisposto un’ordinanza per aprire al traffico alcune zone vicino alle scuole, in attesa che venga aperta la via Cappuccini dove sta per essere definito un ultimo tratto.

Ecco le prime novità.

Entro lunedì verrà istituito il senso unico di marcia nella via Kennedy fino all’incrocio con via Duca degli Abruzzi al fine di alleggerire e decongestionare il traffico. Contestualmente verrà aperto il primo tratto di via Cappuccini: dall’intersezione con la via Florio fino all’ingresso del liceo Basile per agevolare la popolazione scolastica.

Intanto, sono ripresi a pieno ritmo i lavori per la definizione della via Cappuccini importante arteria che consentirà, non appena aperta, di creare un valido percorso alternativo per la circolazione e la messa in comunicazione della zona a valle con il centro storico. “Ringrazio per la collaborazione - ha detto l’assessore Di Verde - l’impresa che si sta occupando dei lavori del Carmine che ha dato la massima collaborazione per arrivare a questo risultato”.