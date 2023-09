Ancora fiamme nel Monrealese: brucia la montagna di Meccini

Un uomo della Forestale cade e rimane ferito durante gli interventi

MONREALE, 20 settembre – Ancora incendi nel territorio monrealese. Le fiamme sono divampate intorno alle 13.30 di oggi sulla montagna di Meccini e stanno divorando quel che resta di un territorio già martoriato.

Lo spegnimento non è stato portato a termine, a causa del vento che rende difficile l'operazione. Un uomo della Forestale è rimasto ferito dopo una brusca caduta ed è stato trasportato in ospedale.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, le squadre della forestale, il personale della Protezione civile Evergreen e i carabinieri. Ettari di vegetazioni trasformati in cenere dalla furia del fuoco e minacciano alcune abitazioni. Da diverse ore sono in corso le operazioni di spegnimento. Un elicottero e un canadair stanno effettuando diversi lanci.