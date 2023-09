Il Comune supera la soglia del 65% di raccolta differenziata, dalla Regione arrivano 23 mila euro

Si tratta della premialità prevista per i comuni “virtuosi”

MONREALE, 28 settembre – Ammonta a poco più di 23 mila euro la somma che la Regione Siciliana destina a Monreale a titolo di premialità per aver superato la soglia del 65% di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nell'anno 2021.

Lo stabilisce un decreto a firma congiunta dell'assessore all'Economia, Marco Falcone e di quello alle Autonomie Locali, Andrea Messina che ripartisce le somme da destinare ai comuni cosiddetti “virtuosi” in materia di differenziata, attingendo ad uno stanziamento complessivo di due milioni di euro.

Si tratta di un risultato importante, benchè la cifra non sia così altisonante, che sprona i comuni a fare meglio e ad innalzare ulteriormente la quota di rifiuti da differenziare, che, di conseguenza, non vanno a finire nelle discariche, ma diventano un'importante risorsa.

È di questi giorni, infatti, la notizia di come la Regione sia costretta a sborsare cifre altamente esose per trasportare i propri rifiuti all'estero perchè vengano smaltiti.