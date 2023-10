Monreale, apre ''The Barber'', il nuovo centro di acconciature maschili di Salvo Giaccone

Si trova in via Pietro Novelli, 194

MONREALE, 14 ottobre – Una nuova proposta commerciale ed artigianale. È quella che lancia Salvo Giaccone, che nei giorni scorsi ha aperto la sua nuova attività “The Barber” in via Pietro Novelli, 194 a Monreale.

L’esercizio opererà nel campo delle acconciature per uomo. Taglio di capelli, barba e quant’altro, secondo le ultime indicazioni dettate dalla moda dei nostri giorni. L’attività si vuole proporre ad un pubblico di giovani, particolarmente esigenti al rispetto delle acconciature dettate dai trend del momento, ma non solo. Sotto le mani sapienti di Salvo potranno passare anche coloro che hanno meno pretese e che si recano nella sala da barba per stare in ordine e a posto con se stessi.

All’inaugurazione, avvenuta nei giorni scorsi, con il classico taglio del nastro ha preso parte l’assessore ai Servizi Sociali, Sandro Russo.