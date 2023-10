Musica sacra, una magica serata ieri con orchestra e violini straordinari

I Filarmonici Italiani si sono esibiti con Federico Guglielmo maestro concertatore al violino e Nurie Chung violino solista

MONREALE, 19 ottobre – Ieri sera uno spettacolo davvero unico ha incantato il duomo di Monreale con l’esibizione de “I Filarmonici italiani” accompagnati da Federico Guglielmo maestro concertatore al violino e Nurie Chung violino solista.

Il violino è stato il grande protagonista della quinta serata della settimana di musica sacra di Monreale. Con una prova di autentica versatilità stilistica gli artisti hanno affrontato un repertorio davvero vasto a partire da Giuseppe Tartini (Il trillo del diavolo), John Corigliano (Vienna. The Monastery da The Red Violin), John Tavener (Tears of the Angels), Camille Saint-Saëns(Danse macabre), Arvo Pärt (Cantus in Memoriam Benjamin Britten), Luigi Boccherini (Ciaccona), Niccolò Paganini (“Le Streghe”), Christoph Willibald Gluck (Melodia, elaborazione violinistica di Fritz Kreisler dall’opera Orfeo e Euridice). Tanti i titoli, tra Paradiso e Inferi, che dal Trillo di Tartini sono arrivati fino alla Danza degli Spiriti beati.

I Filarmonici Italiani sono considerati oggi tra le più importanti orchestra da camera a livello internazionale e ieri sera per l’occasione hanno arricchito la propria esibizione grazie alla magia del violino

con Federico Guglielmo, maestro concertatore al violino, e il giovanissimo talento Nurie Chung, figlio del famoso direttore d’orchestra che ha emozionato e lasciato senza parole i tanti spettatori accorsi anche ieri sera nel duomo di Monreale per la quinta serata della rassegna.

Stasera per la sesta serata sarà ancora una volta protagonista il violino con il rinomato virtuoso Sergej Krylov e la Lithuanian Chamber Orchestra.