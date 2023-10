Musica sacra, le magiche note di Bruckner chiudono la rassegna

L’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Emanuele Andrizzi ha riscosso ancora grande successo di pubblico

MONREALE, 23 ottobre – Ieri sera un suggestivo concerto ha chiuso la Settimana Internazionale di Musica Sacra di Monreale.

Protagonista ne è stata l’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Emanuele Andrizzi all’interno dello splendido duomo di Monreale. Al centro del concerto il lavoro incompiuto di Anton Bruckner, la Sinfonia n. 9 in re minore, preceduto dalla Berceuse élegiaque (“Ninna-Nanna dell’Uomo sulla bara di sua Madre) per orchestra op. 42 di Ferruccio Busoni con arrangiamento di John Adams, ha concluso in maniera eccezionale la rassegna di questa 65esima edizione.

La Settimana internazionale di Musica Sacra è stata promossa dalla Regione Siciliana, in particolare dall’Assessorato Turismo Sport Spettacolo, con la collaborazione di Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, Fondazione Teatro Massimo Palermo e Arcidiocesi di Monreale, in collaborazione con il Comune di Monreale.

Si chiude così una settimana intensa per Monreale dal punto di vista culturale, la rassegna, infatti, ha richiamato nella città normanna tanti appassionati di musica, ma anche visitatori interessati alla storica manifestazione da sempre. Il successo di pubblico ha confermato la bontà del progetto di quest’anno che è stato in grado di unire alla tradizione l’innovazione musicale di tanti giovani talenti con artisti e direttori italiani e internazionali di chiara fama.

L’appuntamento è per la prossima edizione che, si spera, possa eguagliare e superare il successo di quest’ultima che si è confermata sicuramente di grande eco e forte richiamo.