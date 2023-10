Monreale, al via la presentazione delle istanze per il servizio civico

Il termine scade il prossimo 20 novembre

MONREALE, 30 ottobre – L’assessore ai Servizi Sociali Sandro Russo rende noto che è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle istanze del servizio civico, per l’anno 2024.

Dovranno essere presentate da oggi al 20 novembre prossimo, presso l’Ufficio di Servizio Sociale via Venero 117, nei giorni di lunedì e giovedì dalle 8,30 alle12 e martedì dalle 15 alle 17. Possono presentare domanda i cittadini residenti nel territorio comunale da almeno un anno, disoccupati, inoccupati o che versano in condizioni di disagio economico. L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente dal capo famiglia o dal coniuge, se il capofamiglia è impossibilitato allo svolgimento dell’attività, o da altro componente, se entrambi i soggetti della coppia genitoriale sono impossibilitati.

Con il modulo pubblicato sul sito istituzionale www.comune.monreale.pa.it deve essere allegata la seguente documentazione: modello ISEE in corso di validità; fotocopia del documento di riconoscimento; eventuale certificazione medica o di invalidità dei componenti il nucleo familiare; Copia del contratto di locazione corredata di estremi registrazione Agenzia delle Entrate.

L’istanza va presentata dagli interessati presso i locali dell’Ufficio Promozione Sociale e Territoriale, a garanzia della correttezza della documentazione allegata, nonché per un’adeguata informazione, su criteri e requisiti previsti dal regolamento per accedere al servizio, oppure trasmessa a mezzo pec al seguente indirizzo: promozioneterritorio.monreale@pec.it. Al termine verranno predisposte apposite graduatorie come da regolamento comunale allegato alla delibera di giunta.